بعد 37 سنة من اصابته .. اخراج أطلاقة نارية من جسم رجل في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/ ..كشفت دائرة صحة ميسان الاثنين عن تمكن فريق طبي من اجراء عملية جراحية معقدة لاحد الجنود كان قد اصيب في الحرب العراقية الإيرانية.

وقال المتحدث الاعلامي للدائرة   محمد الكناني لـ(المستقلة)  ان فريقا طبيا في مستشفى الصدر التعليمي نحج في رفع اطلاقة نارية من نوع قناص من جسم احد الجنود السابقين أصيب بها اثناء الحرب مع ايران في ثمانينات القرن الماضي.

وأشار الى ان الاطلاقة كانت مستقرة في الجسم منذ عام ١٩٨٤

وبين  الكناني ان الاطلاقة لم تستخرج سابقا   لقربها من الشريان الاورطي ( الابهر ) مما يجعلها عملية معقدة وخطرة،  مؤكدا ان  الفريق الطبي تمكن من إجراء العملية بنجاح واستخراج الاطلاقة بعد ٣٧ سنه وان المريض بصحة جيدة .

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