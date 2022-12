بعد 13 عاما من الترقب .. غدا عرض فيلم “أفاتار 2”

المستقلة/- بعد 13 عاما من عرض الجزء الاول ، ينتظر جمهور السينما يوم غد الاربعاء عرض الجزء الثاني من فيلم “أفاتار” للمخرج الشهير جيمس كاميرون الذي باشر بتصويره عام 2017.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم الذي يحمل عنوان «The Way of Water»، في 14 دولة في التوقيت نفسه، منها ألمانيا وفرنسا وفنلندا وهونج كونج وبلجيكا والدنمارك وإيطاليا والسويد، اضافة الى مصر وذلك قبل عرضه رسميا في الولايات المتحدة الأمريكية بيومين.

وتصل مدة الفيلم إلى 3 ساعات، وهو ما كشف عنه المخرج كاميرون، قائلا في تصريحات صحفية: «لا أرغب في سماع شكوى من أي شخص بسبب طول مدة الفيلم، فهم يجلسون ويشاهدون التلفاز لمدة 8 ساعات، لقد شاهدت أطفالى يجلسون ويشاهدون 5 حلقات على التوالى، مدة الواحدة منها ساعة، إليكم التحول الكبير في النموذج الاجتماعى الذي يجب أن يحدث: لا بأس أن تنهض وتعود لمشاهدة الفيلم».

وأضاف جيمس كاميرون حول توقعاته للجزء الثانى من فيلمه الشهير «AVATR»: «لست قلقا بشأن آراء المتصيدين، فهم يقولون إنّه لا أحد يهتم ولا يستطيعون تذكر أسماء الشخصيات أو شىء حدث في الفيلم، ثم يشاهدون الفيلم مرة أخرى ويكتشفون أنّهم مخطئون، لذلك لست قلقًا بشأن ذلك».

واشار الى أن تكلفة فيلم «The Way of Water» كانت مرتفعة للغاية على الرغم من أنه لم يعلن عن رقم دقيق لدعم أو حتى تأكيد الادعاءات كون ميزانية الإنتاج في حدود 250 مليون دولار، ومع ذلك فقد أشار إلى أنه أسوأ حالة عمل في تاريخ الأفلام، بسبب العمل عليه وقت جائحة كورونا.

الجزء الثانى من «Avatar» الذي طال انتظاره سيحتاج إلى مرتبة عالية في شباك التذاكر العالمية من أجل تحقيق التكافؤ- حسب مخرجه جيمس كاميرون.

وتدور أحداث هذا الجزء بعد عقد من أحداث الجزء الأول، ويتتبع حياة جيك سولى، ونيتيرى بعد الزواج، حيث لديهما الآن أطفال وعليهما حماية أسرتهما من تهديد جديد، والمعارك التي يقاتلونها للبقاء على قيد الحياة والمآسى التي يتحملونها، ومن فريق الجزء الأول يضم سام ورثينجتون، زوى سالدانا، سيجورنى ويفر وستيفن لانج، بينما انضم إليهم إيدى فالكو وجيماين كليمنت وكيت وينسلت.

لقطات من فيلم «AVATAR»

الجزء الجديد بدأ تصويره من يوم 25 كانون الاول/سبتمبر 2017، ما بين الولايات المتحدة ونيوزلاندا، ووصلت الميزانية لـ 400 مليون دولار، وأنتجته «ديزنى».

ويستعد الفيلم الخيالى، وهو ثانى أفلام جايمس كاميرون الملحمية، لافتتاحية محلية تتراوح ما بين 150 و175 مليون دولار محليا عند عرضه لأول مرة في دور السينما في ديسمبر الجارى، ومن المرجح أن يواصل الجزء الجديد من سلسلة Avatar التربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما، بعد تجاوز كاميرون عددا كبيرا من المواعيد وتواريخ الإصدارات التي منحت للفيلم على مدار العام ونصف الماضى، بسبب جائحة كورونا وعدد من الأسباب القهرية التي عطلت عرض الفيلم.

وقال الناقد جوش هورويتز: «يُظهر المخرج جيمس كاميرون مرة أخرى لصانعى الأفلام كيف يتم إخراج مثل هذه الأفلام؟، Avatar: The Way Of Water عمل ملحمى ضخم، عاطفى، عميق»، بينما قال عنه المخرج جاليرمو ديل تورو «إنجاز مذهل، Avatar: The Way Of Water ملىء بالمشاهد والعواطف المهيبة على نطاق ملحمى».

Avatar: The Way of Water أحد أكبر الأفلام المنتظرة هذا العام، وسيكون استكمالا لأحداث الجزء الأول الذي عرض عام 2009، واعتبر أعلى الأفلام إيرادا في تاريخ السينما، كما حصد 9 ترشيحات لجوائز الأوسكار، منها جوائز التمثيل لأبطاله سام ورثينجتون، ميشيل رودريجز، زوى سالدانا.

ووسط ترقب عشاق السينما الملحمية، قد حدث الكثير منذ أن أطلق الرئيس باراك أوباما المنتخب في 2009 على «Avatar» أنه «خبطة سينمائية رائعة» خلال أول رسالة له وزوجته ميشيل أوباما بمناسبة العطلة في ذلك الوقت.

وجاء ذكر الفيلم ثلاثى الأبعاد للمخرج جيمس كاميرون- وهو الفيلم الأكثر ربحًا على الإطلاق في تاريخ السينما- أثناء خطاب عام ملائم ثقافيًا، إذ كان «أوباما» وقتها يتحدث عن تأثير الثقافة الأمريكية وأنها تنتشل العالم من أي هجوم فكرى.

ولكن في عام 2022- بعد أكثر من عقد والعديد من التأخيرات، بعضها بسبب جائحة كورونا وتعطل تصوير الأفلام وعرضها خلال الأعوام الثلاثة الماضية- ظهرت عبارة «Avatar 2» خلال الأشهر الماضية، لتشعل ترقب الجمهور لما سيكون عليه الفيلم، وما سيحققه من إيرادات، خاصة أنه بين 4 أفلام أعلن عنها «كاميرون» سيجرى تقديمها من السلسلة، منها الجزء الأول الذي عرض في 2009، والجزء الثانى الذي يعرض في ديسمبر الجارى، وجزأين جديدان سيعرضان في 2023 و2024.