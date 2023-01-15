بعد وفاة نجله..جورج وسوف يفكر باعتزال الغناء نهائياً

المستقلة/- بعد تداول عدد من الإعلاميين في لبنان أنباءً عن نية النجم جورج وسوف اعتزال الغناء والفن بعد وفاة نجله وديع حزناً عليه، عقب قبول العزاء الأخير امس السبت في بيروت.

ونقلت موقع (سيدتي نت) عن مصدر مقرب من النجم السوري، أن جورج يفكر فعلاً في اعتزال الغناء، بسبب شعوره البالغ بالحزن، ولكن القرار النهائي سيصدر عنه بعد انتهاء فترة الحداد البالغة 40 يوماً.

وقال المصدر الذي لم يذكر الموقع اسمه أن جورج وسوف يشعر بأنه غير قادر على الغناء مجدداً بعد رحيل نجله وديع، وبخاصة أن الراحل كان يحظى بمكانة خاصة جداً لدى والده، وتحدث وسوف مع أكثر من شخص حول قرار الاعتزال، ما تسبب في تسريبه لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: “على الأرجح سيخلو جورج وسوف إلى نفسه عقب انتهاء مراسم العزاء السبت بليلة أخيرة لاستقبال نجوم الفن في بيروت، وبعد مرور 40 يوماً على وفاة وديع جورج وسوف، وانتهاء فترة الحداد، سيأخذ جورج وسوف قراره النهائي، ولو استقر على الاعتزال؛ سيدعو لمؤتمر صحفي لإعلان القرار وأسبابه”