بعد وصفه للممثل بـ”الرسول”.. عبد الرحمن أبو زهرة يوجه رسالة لمنتقديه

المستقلة/ منى شعلان/ خرج الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة عن صمته تجاه ما تعرض له من هجوم حاد خلال الأيام الماضية ، بعد أن وصف الممثل بأنه رسول ، قائلاً: “قف للفنان موقف التبجيلا.. كاد الممثل أن يكون رسولا”.

وأوضح عبد الرحمن أبو زهرة ، ما يعينه بهذه العبارة ،من خلال منشورًا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا:” الرسول في اللغة العربية هو من يحمل رسالة من جهة أو شخص إلى جهة أخرى أو شخص آخر، وتبعا لهذا المفهوم يُسمّى الأنبياء رسلا لأنهم يحملون رسالة من الله الخالق إلى البشر، دور الفنان لا يقتصر على تسلية الناس وإمتاعهم، لأن كل فنان حقيقي يقدم رسالة من خلال كل عمل يقدمه”.

وأضاف : “وأنا على مدار ستين عاماً اخترت كل عمل قدمته بعناية، وإن لم يكن الفنان رسولاً يقدم رسالة في كل عملٍ يقدمه فعليه مراجعة اختياراته، فلن أسمح لمجموعة من الناس يجهلون اللغة العربية و مدلولاتها و تراكيبها البلاغية الجميلة أن يهدموا ستين عاماً من الرسائل”.

وفى الختام قال : “و رحم الله أحمد شوقي حين قال “قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا، كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا”.