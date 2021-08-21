بعد نجاحها في النجف.. التجارة تبدأ تعميم البطاقة التموينية الالكترونية

المستقلة/- تبدأ وزارة التجارة خلال المدة المقبلة وبالتنسيق مع برنامج الاغذية العالمي تعميم تجربة البطاقة التموينية الالكترونية، بعد نجاحها في محافظة النجف الاشرف.

وكان مجلس النواب قد أقر العام 2017، مقترحا لمشروع قانون البطاقة التموينية الالكترونية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: ان “الوزارة عقدت اجتماعا مع وفد من برنامج الاغذية العالمي لمناقشة اليات تنفيذ مشروع البطاقة التموينية الالكترونية ضمن مشروع الأتمتة الخاص بها”. واضاف ان “الوزارة ستبدأ بمشروع اصدار البطاقات الالكترونية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية اولا، ومن ثم يتم اطلاقها للمواطنين ممن يمتلكون البطاقة الموحدة”، منبها على ان “المرحلة المقبلة ستتضمن عقد اجتماعات موسعة مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العمل لوضع آليات التنفيذ والحصول على اسماء جميع المشمولين بها”.

واوضح حنون ان “الوزارة بدات قبل اكثر من شهر باطلاق تجربة البطاقة التموينية الالكترونية في محافظة النجف الاشرف”، موضحا ان “البطاقة الالكترونية تتكون من شقين، الاول هو البطاقة الالكترونية والاخر التطبيق التمويني على الهواتف النقالة”.

واشار الى “وجود اجراءات مع البنك المركزي لوضع آليات الجباية الالكترونية، والتي سيكون اصدار الشقين فيها باعتماد البطاقة الموحدة”، مؤكدا “مساعي الوزارة الجادة لانجاح ذلك ضمن مشروعها الوطني للاتمتة، وبالتزامن مع نجاح تجربة السلة الغذائية”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

وزارة العمل : سياسة حديثة للعمل والضمان الاجتماعي لتشغيل العاطلين

اخر الاخبار

انخفاض اسعار النفط لتسجل اكبر خسارة اسبوعية في 9 اشهر

اخبار العراق

بعد نجاحها في النجف.. التجارة تبدأ تعميم البطاقة التموينية الالكترونية

اخبار السعودية

السعودية ترفض اعتماد لقاح سينوفارم الصيني

اخبار العراق

الخدمات النيابية ستستضيف وزير النقل لمناقشة خطط عمل الوزارة

اخبار العراق

المنتخب العراقي سيخوض اولى مبارياته الودية في معسكره المقام في تركيا

اخبار العراق

الرافدين يطلق قروض بقيمة 25 مليون دينار لأصحاب المحال والورش

اخبار العراق

الرافدين يطلق قروض بقيمة 25 مليون دينار لأصحاب المحال والورش

اخبار العراق

التعليم العالي تخول مجالس الكليات معالجة نتائج الطلبة في الدراسات العليا

اخبار العراق

اليوم .. بدء الامتحانات النهائية لطلبة السادس الاعدادي

اخر الاخبار

الاستعارة والاستعادة في البناء الاجتماعي

اخر الاخبار

طالبان في أفغانستان والارهاب في الهند

اخر الاخبار

رسميا.. نهائي دوري أبطال آسيا 2021 في السعودية

اخر الاخبار

رغم وعودها السابقة..طالبان تبدء بملاحقة الصحفيين

اخر الاخبار

حليف غير موثوق به: هل سيكررأكراد  سوريا مصير الشعب الأفغاني؟

اخر الاخبار

اخصائية تجميل: الشباب الدائم ليس مستحيلاً

اخر الاخبار

سوريا تطالب بإجراءات حازمة لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية