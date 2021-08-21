بعد نجاحها في النجف.. التجارة تبدأ تعميم البطاقة التموينية الالكترونية

المستقلة/- تبدأ وزارة التجارة خلال المدة المقبلة وبالتنسيق مع برنامج الاغذية العالمي تعميم تجربة البطاقة التموينية الالكترونية، بعد نجاحها في محافظة النجف الاشرف.

وكان مجلس النواب قد أقر العام 2017، مقترحا لمشروع قانون البطاقة التموينية الالكترونية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: ان “الوزارة عقدت اجتماعا مع وفد من برنامج الاغذية العالمي لمناقشة اليات تنفيذ مشروع البطاقة التموينية الالكترونية ضمن مشروع الأتمتة الخاص بها”. واضاف ان “الوزارة ستبدأ بمشروع اصدار البطاقات الالكترونية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية اولا، ومن ثم يتم اطلاقها للمواطنين ممن يمتلكون البطاقة الموحدة”، منبها على ان “المرحلة المقبلة ستتضمن عقد اجتماعات موسعة مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العمل لوضع آليات التنفيذ والحصول على اسماء جميع المشمولين بها”.

واوضح حنون ان “الوزارة بدات قبل اكثر من شهر باطلاق تجربة البطاقة التموينية الالكترونية في محافظة النجف الاشرف”، موضحا ان “البطاقة الالكترونية تتكون من شقين، الاول هو البطاقة الالكترونية والاخر التطبيق التمويني على الهواتف النقالة”.

واشار الى “وجود اجراءات مع البنك المركزي لوضع آليات الجباية الالكترونية، والتي سيكون اصدار الشقين فيها باعتماد البطاقة الموحدة”، مؤكدا “مساعي الوزارة الجادة لانجاح ذلك ضمن مشروعها الوطني للاتمتة، وبالتزامن مع نجاح تجربة السلة الغذائية”.