بعد ميريام فارس ..العراقي حسام الدين  يغامر مع رحمة رياض وماجد المهندس

المستقلة/- بعد أن حقق العالمية بتجربته مع الفنانة اللبنانية ميريام فارس و تحديداً من خلال أغنيتي ( هذا الحلو ) التي وصلت الى 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب وأغنية ( قومي ) التي نالت 8.5 بليون متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي ، يستعد الموزع الموسيقي العراقي حسام الدين للتعاون مع الفنان اللبناني آدم من خلال أغنية تحمل عنوان ( أول واحد ) .

و إنطلاقاً من روح المغامرة التي يتمتع بها يتعامل حسام الدين مع الفنان العراقي ماجد المهندس عبر أغنية مخصصة لمسلسل ( ما مات وطن ) التي كتبها رامي العبودي و لحنها مصطفى الربيعي .

حسام الدين يتعاون أيضاً مع الفنانة العراقية رحمة رياض من خلال ثلاث أغنيات دفعة واحدة ويطرح في جديده أسلوباً يجمع بين العصر و الفن الجميل و المرونة في الانغام و الايقاعات بعيداً عن أي روتين كونه يغرد في سرب خاص على مستوى الوطن العربي في مجال التوزيع الموسيقي .