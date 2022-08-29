بعد ميريام فارس ..العراقي حسام الدين  يغامر مع رحمة رياض وماجد المهندس

الموزع العراقي حسام الدين

المستقلة/- بعد أن حقق العالمية بتجربته مع الفنانة اللبنانية ميريام فارس و تحديداً من خلال أغنيتي ( هذا الحلو ) التي وصلت الى 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب وأغنية ( قومي ) التي نالت 8.5 بليون متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي ، يستعد الموزع الموسيقي العراقي حسام الدين  للتعاون مع الفنان اللبناني آدم من خلال أغنية تحمل عنوان ( أول واحد ) .

و إنطلاقاً من روح المغامرة التي يتمتع بها يتعامل حسام الدين مع الفنان العراقي ماجد المهندس عبر أغنية مخصصة لمسلسل ( ما مات وطن ) التي كتبها رامي العبودي و لحنها مصطفى الربيعي .

حسام الدين  يتعاون أيضاً مع الفنانة العراقية رحمة رياض من خلال ثلاث أغنيات دفعة واحدة ويطرح في جديده أسلوباً يجمع بين العصر و الفن الجميل و المرونة في الانغام و الايقاعات بعيداً عن أي روتين كونه يغرد في سرب خاص على مستوى الوطن العربي في مجال التوزيع الموسيقي .

اقرأ المزيد
الاخبار

البارزاني يدعو لاجتماع في أربيل لتجاوز الوضع المتأزم

اخر الاخبار

ملكة جمال مصر فرح كمال تخوض تجربة جديدة في “بين السطور”

اخبار العراق

سرايا السلام في البصرة: مقراتنا آمنة ولم يتعرض احد لمحاولة اغتيال

اخبار العراق

العامري يدعو الى التهدئة وتجنب استخدام السلاح

اخبار العراق

الجامعة العربية تدعو العراقيين إلى تغليب المصلحة الوطنية

اخبار العراق

متظاهرون يغلقون حقل مجنون..ومهاجمة مقرات حزبية في البصرة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

الاخبار

البارزاني يدعو لاجتماع في أربيل لتجاوز الوضع المتأزم

اخبار العراق

سرايا السلام في البصرة: مقراتنا آمنة ولم يتعرض احد لمحاولة اغتيال

اخبار العراق

الجامعة العربية تدعو العراقيين إلى تغليب المصلحة الوطنية

اخبار العراق

متظاهرون يغلقون حقل مجنون..ومهاجمة مقرات حزبية في البصرة

اخبار العراق

بعد ميريام فارس ..العراقي حسام الدين  يغامر مع رحمة رياض وماجد المهندس

اخبار العراق

ميناء أم قصر مستمر بالعمل رغم اغلاق المتظاهرين لبوابته

اخر الاخبار

ترايسي شمعون تعلن ترشحها لرئاسة لبنان

اخر الاخبار

ترايسي شمعون تعلن ترشحها لرئاسة لبنان

اخبار العراق

يونامي تدعو المتظاهرين لمغادرة المنطقة الدولية وإخلاء المباني الحكومية

اخبار العراق

بالصور..آلاف المتظاهرين في ميسان يغلقون الطرق الخارجية والدوائر الحكومية

اخر الاخبار

سقوط 30 شخصاً في اشتباكات مع الأمن العراقي

اخر الاخبار

شاهد : حريق يطال عدد من خيم المتظاهرين قرب مجلس النواب

اخر الاخبار

جامعة الدول العربية تدعو الأطراف العراقية إلى تغليب المصالح الوطنية

اخر الاخبار

العراق يعلن عطلة رسمية في هذه المناطق

اخبار العراق

التربية تؤجل الامتحانات الوزارية للدراستين الابتدائية والمتوسطة

اخبار العراق

متظاهرون يغلقون محكمة ميسان ويقطعون طريق البصرة

اخبار العراق

دخول حظر التجوال التنفيذ.. وعشرات المواطنين عالقين في الطرقات