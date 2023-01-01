بعد مداهمة حفل ..الشرطة الايرانية تعتقل عدد من لاعبي كرة قدم

بعد مداهمة حفل ..الشرطة الايرانية تعتقل عدد من لاعبي كرة قدم

المستقلة/- ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الشرطة احتجزت لفترة وجيزة عددا من لاعبي كرة قدم البارزين، الذين لم يُكشف عن هوياتهم:

جاء ذلك إثر مداهمة لحفل في ليلة رأس السنة في العاصمة الإيرانية، جرى تقديم مشروبات كحولية خلاله.

وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء شبه الرسمية بإلقاء القبض على لاعبين حاليين وأعضاء سابقين في نادي كرة قدم لم تحدده، في طهران خلال الحفل الذي أقيم شرقي العاصمة.

وأوضحت الوكالة أن “بعض اللاعبين كانوا في حالة غير طبيعية بسبب شرب الكحول”، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وقالت الوكالة بنادي الصحفيين الشباب للأنباء إن التجمع كان بالأساس حفل عيد ميلاد، مضيفة أنه أخلي سبيل جميع المحتجزين باستثناء شخص واحد، وهو ليس لاعب كرة قدم.

ونقلت وكالة “فارس” للأنباء عن المدعي العام قوله إنه تم تحريك دعوى قضائية ضد محتجزين، وسيتم الكشف عن التفاصيل لاحقا.

ولم يصدر تعليق بعد من الاتحاد الإيراني لكرة القدم.

المصدر: العين الاخبارية