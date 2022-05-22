بعد مباراة دراماتيكية ..مانشستر سيتي يحرز لقب الدوري الإنكليزي

المستقلة/- أحرز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة في خمسة مواسم بعدما انتفض بشكل مذهل ليحول تأخره بهدفين امام أستون فيلا الى فوز بثلاثة اهداف أحرزها في ست دقائق فقط لتنتهي المباراة التي جرت مساء اليوم الاحد في استاد الاتحاد بنزول الجماهير الى أرضية الملعب للاحتفال بالفوز الكبير.

وجد السيتي نفسه متأخرا بهدفين احرزهما ماتي كاش، وفيليب كوتينيو بعد مرور 69 دقيقة من البداية، لكن فريق المدرب بيب غوارديولا انتفض بشكل لا يصدق بعد مشاركة البديل إيلكاي غندوغان، الذي قلص الفارق بضربة رأس في الدقيقة 76، ثم أدرك رودري التعادل بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء بعد دقيقتين، قبل أن يسجل غندوغان الهدف الثالث من مدى قريب في الدقيقة 81.

وأصبح رصيد السيتي 93 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن غريمه ليفربول الذي فاز هو الاخر بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد على ولفرهامبتون ، ولكن لم يفرح بالفوز حيث كان يأمل في حصد لقبه الثالث هذا الموسم قبل مباراة الحسم في دوري الابطال.

وأحرز ليفربول لقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنكليزي، وسيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم السبت المقبل.

بالمقابل احرز النجم المصري، ونادي ليفربول محمد صلاح لقب هداف الدوري الإنكليزي مناصفة مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين من توتنهام ، بعد لأن سجل كلاهما 23 هدفا.وسجل سون هدفين في مرمى نورويتش اليوم ليحقق التعادل مع صلاح الذي سجل مرة واحدة ضد ولفرهامبتون.

كما حصل صلاح على جائزة “صانع الألعاب”، التي تمنح لصاحب أكثر عدد من التمريرات الحاسمة خلال البطولة.