بعد كثرة الحوادث .. المباشرة بصيانة طريق عمارة – بغداد

المستقلة/-علي قاسم الكعبي.. باشرت كوادر مديرية طرق وجسور ميسان، اليوم الاثنين، بصيانة الطرق الخارجية للمحافظة.

وقال مكتب محافظ ميسان في بيان ان  شعبة المتابعة في مكتب  المحافظ وبالتنسيق مع كوادر مديرية طرق وجسور ميسان قامت بصيانة الطرق الخارجية (طريق عمارة بغداد سايد الإياب).

و اوضح أن العمل تضمن قشط الاخاديد والمطبات الحاصلة في الطريق وخاصة المناطق الاكثر تضرراً والقريبة من دائرة التسجيل المروري، مشيرا الى ان العمل كان بجهود ذاتية لعدم توفر التخصيصات المالية المطلوبة لاعمال صيانة الطرق والجسور ويتم ذلك بألآليات التخصصية (القاشطة والشفل وتنكر الماء والقلاب)

ونوه المكتب الى أن العمل سوف يستمر لحين إكمال المعالجات المطلوبة من أجل تسهيل حركة السير وتجنب الحوادث المرورية .

يذكر ان الطريق تسبب في العديد من الحوادث اخرها انقلاب شاحنة براد قبل يومين.

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