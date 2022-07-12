بعد قيود الصين الجديدة بسبب كورونا.. اسعار النفط تهبط مجددا

المستقلة/- تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعدما أثر فرض قيود جديدة لاحتواء كوفيد-19 في الصين والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي على توقعات الطلب على الوقود.

وانخفض سعر خام برنت القياسي، بحلول الساعة 0633 بتوقيت غرينتش، في عقود أيلول/سبتمبر 1.81 دولار، أي 1.7 بالمئة، إلى 105.29 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط في عقود آب/أغسطس 1.95 سنت، أي 1.9 بالمئة، إلى 102.14 دولار للبرميل.

وتطبق عدة مدن صينية قيودا جديدة لاحتواء كوفيد-19، من إغلاق بعض الشركات إلى الإغلاق الكامل لاحتواء الإصابات الجديدة مع ظهور المتحور الفرعي الجديد (أوميكرون بي.إيه 5.2.1) سريع الانتشار.

وعطلت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، التدفقات التجارية للنفط الخام والوقود.

وتراجعت أسعار النفط كذلك مع انحسار المخاوف من تعطل كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين بعد أن ألغت محكمة روسية أمس الاثنين حكما سابق بتعطيل خط الأنابيب لمدة 30 يوما.

لكن التجار والمتعاملين ظلوا خائفين من تعليق خط الأنابيب الذي ينقل الخام من قازاخستان عبر البحر الأسود. وتعليقه يمكن أن يؤثر على واحد بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

وسيدعو الرئيس الأميركي جو بايدن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) إلى زيادة إنتاجها عندما يجتمع مع زعماء دول الخليج في السعودية هذا الأسبوع.

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