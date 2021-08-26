بعد قرار حلها.. تحالف عالمي يصنف مفوضية حقوق الانسان في العراق بدرجة (A)

المستقلة /- بدأ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومقره جنيف، الاجراءات الرسمية لاعتماد مفوضية حقوق الانسان العراقية بالتصنيف (A) المعتمد للمؤسسات الناشطة عالميا بمجال مراقبة وتقييم واقع حقوق الانسان.

وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية زيدان خلف عبيد في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: ان “التحالف العالمي كان قد قرر في وقت سابق، تصنيف المفوضية بدرجة (A) بعد ان كانت مصنفة سابقا”(B)، عادا التصنيف “الاعلى عالميا كونه يمنح للمؤسسات الناشطة بمراقبة وتقييم واقع حقوق الانسان”.

واضاف ان “العراق اصبح ضمن 85 مؤسسة وطنية معتمدة من الفئة (A)، والرابع عربيا بعد المغرب والاردن وقطر”، موضحا ان “الاعتماد كان ثمرة المشاركة الناجحة للفريق المعني بالمفوضية بجلسة مناقشة اعادة التصنيف مع لجنة الاعتماد، التابعة للمفوضية السامية لحقوق الانسان”.

وتابع عبيد انه “جرى خلال الجلسة، تقديم احاطة كاملة عن واقع حقوق الانسان في البلاد والتحديات والخطط الحالية والمستقبلية لعمل المفوضية، وتعاونها المستمر مع المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال مراقبة وتقييم واقع حقوق الانسان”.

وذكر ان “التصنيف الدولي للمفوضية، سيمكنها من الحصول على مركز مراقب كامل والمشاركة بالدورات والاجتماعات، وشغل المناصب القيادية، اضافة الى رئاسة اللجان بمجلس حقوق الانسان في جنيف”.