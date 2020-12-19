بعد قرار الحكومة تعرف على سعر صرف الدولار بالاسواق في العراق

سعر صرف الدولار اليوم مقابل الدينار العراقي الاربعاء
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المستقلة //.. بعد تصريحات ادلى بها وزير المالية علي علاوي وبيان صدر عن البنك المركزي تشير الى تثبيت سعر للصرف على 145 دينار مقابل الدولار ارتفع سعر صرف الدولار الى 145000الف دينار عراقي في الاسواق المحلية.

وقال مصدر لل( المستقلة ).. إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت مساء اليوم، 145000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 145000 دينار مقابل 100 دولار.

وكانت بورصة الكفاح المركزية في بغداد، قد سجلت صباح اليوم 136800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

ويأتي هذا الارتفاع بعد بيان رسمي صدر عن البنك المركزي العراقي اليوم السبت يقضي بتعديل سعر صرف العملة الأجنبية الدولار لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.( النهاية)

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