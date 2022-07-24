بعد فوز صعب على لبنان .. أستراليا تحرز كأس آسيا لكرة السلة

المستقلة/- ظفر المنتخب الأسترالي بلقب كأس آسيا في كرة السلة، بفوزه الصعب في المباراة النهائية على المنتخب اللبناني التي لُعِبت اليوم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بنتيجة 75 – 73.

وفرض المنتخب الأسترالي إيقاعاً سريعاً على المباراة في ربعها الأول، أتاح له الحفاظ على التقدم طوال المباراة، ولم تنفع استفاقة اللبنانيين في الربع الأخير من قلب النتيجة ليبقى اللقب خارج الخزائن العربية.

وكان المنتخب اللبناني بلغ نهائي كأس آسيا للمرة الرابعة في مسيرته بعد الأعوام 2001 و2005 و2007، بعدما اجتاز نظيره الأردني بسلّة لقائده وائل عرقجي قبل 11 ثانية من نهاية الوقت ليحسم النتيجة 86 – 85 في المواجهة التي جمعت المنتخبَين في الدور نصف النهائي.

يذكر أن عرقجي اختير أفضل لاعب كرة سلة في آسيا، عقب المباراة النهائية التي سجّل خلالها 28 نقطة، فيما تُوِّج المنتخب الأسترالي بلقب المسابقة القارية في مشاركته الأولى والوحيدة سابقاً عام 2017 بعد دمجه ونيوزيلندا في المسابقات الآسيوية لرفع مستوى المنافسة في القارة الصفراء.

وكانت هذه المواجهة الأولى على الإطلاق بين المنتخبَين الأسترالي واللبناني على مستوى بطولات الرجال، وهما المنتخبان اللذان وصلَا إلى النهائي من دون خسارة أي مباراة، حيث تصدر لبنان المجموعة الرابعة في الدور الأول بثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات على حساب كل من الفلبين ونيوزيلندا والهند، قبل أن يجتاز العملاق الصيني في الدور ربع النهائي وأخيرًا الأردن في نصف النهائي، فيما تصدرت أستراليا المجموعة الأولى بانتصارات متتالية على الأردن وإندونيسيا والسعودية، ثمّ تخطى منتخب “الكانغورو” اليابان في ربع النهائي، ثمّ الجارة الأوقيانية نيوزيلندا في ربع النهائي.

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