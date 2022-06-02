بعد فضيحة تسرب الاسئلة.. تأجيل امتحانات الثالث المتوسط حتى اشعار آخر

بعد فضيحة تسرب الاسئلة.. تأجيل امتحانات الثالث المتوسط حتى اشعار آخر

المستقلة/- أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الخميس، عن تأجيل امتحانات الثالث المتوسط حتى اشعار آخر، مشيرة الى فتح لجنة تحقيقة “عاجلة” بعد تسرب الاسئلة.

وجاء في وثيقة رسمية موقعة من “حسين صبري اللامي” وكيل وزارة التربية للشؤون الفنية، رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات، تابعته المستقلة، إن اللجنة قررت تأجيل امتحانات الثالث المتوسط إلى إشعار آخر وتشكيل لجنة تحقيق وزارية عاجلة تتولى التحقيق بالموضوع ومحاسبة المقصرين وفقا للقانون.

وفجر اليوم الخميس، أعلنت وزارة التربية العراقية، تأجيل امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط، لأسباب وصفتها بأنها “فنية طارئة تخص أعمال التقويم والامتحانات”.

فيما ذكرت مصادر مطلعة أن أسباب التأجيل جاءت بسبب تسريب أسئلة امتحان مادة “الرياضيات” المقررة صباح اليوم، الأمر الذي دعا الوزارة لاتخاذ هذا القرار.