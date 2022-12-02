بعد فشل عملية التجميل.. اردني يطلق زوجته

المستقلة / الاردن /-  قال رئيس الجمعية الأردنية لجراحة التجميل والترميم عمر الشوبكي إن سيدة اردنية تطلقت من زوجها بعد عملية تجميل فاشلة.

وبين عبر برنامج صوت المملكة ان السيدة خضعت لعملية تجميل من قبل طبيب عام غير مختص وغير مؤهل لعمليات تجميل ، ما تسبب لها بتشوهات لا يستطيع أي جراح في العالم ترميمها.

وأشار الى ان غير المختصين يأخذون من المال اضعاف ما يأخذه المختصين ، فعملية التجميل التي يجريها المختص وضمن الشروط الصحية تكلف اقل بكثير.

وأضاف : نسبة الأخطاء من غير مختصين كبيرة جدا، مشددا على أن الإعلانات المضللة وساهمت بالاحتيال على المواطنين.

وأكد أن جراحة التجميل متاحة عند الأطباء الحاصلين على البورد الأردني في التجميل والترميم والحروق أو ما يعادلها لأي مواطن من ناحية التكاليف والتقنيات.

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