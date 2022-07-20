بعد غياب 3 سنوات .. مسابقة ملكة جمال لبنان تعود

المستقلة /- بعد غياب لأكثر من ثلاث سنوات، نتيجة الأوضاع الصحية والاقتصادية التي مرّت بها البلاد، يعود الحدث الجمالي الثقافي والفني، الذي ينتظره اللبنانييون منذ فترة طويلة، في 24 تموز / يوليو 2022.

وسيشهد مسرح الفوروم دو بيروت، سهرة إنتخاب ملكة جمال لبنان، حيث وقع الاختيار لتقديم الحفل، على الممثلة اللبنانية إيميه صياح، الذي تحل عليه الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ كضيفة شرف، بحسب ما كشفت اللجنة المنظمة لمسابقة اختيار ملكة جمال لبنان للعام 2022.

وسوف تؤدي نانسي بالمباشر اغنيتها صح صح التي اصدرتها مؤخراً لأول مرة على مسرح المسابقة، وسينقل الحفل مباشرة على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI، وبالتعاون مع وزارة السياحة اللبنانية، كما يمكن مشاهدة الحفل على الموقع الالكتروني الخاص بالقناة وعلى تطبيق Apple TV.

وسوف تودع الملكة الحالية ​مايا رعيدي​، التاج بعد ثلاث سنوات من التجديد، وتسلمه للملكة الجديدة.

وتعكس عودة حفل انتخاب ملكة جمال لبنان، هوية بلد الحداثة، الأناقة، الفن والترفيه، وسيحمل رسالة عنوانها الأمل الدائم بنهوض لبنان، تحت شعار “اشتقنا نحتفل بجمال لبنان”، حيث تمّ عرض حملة إعلانية تمهّد لعودة هذا الحفل مع تسليط الضوء على أبرز المعالم السياحية في لبنان. وذلك في ظلّ التعاون بين قناة الـLBCI ووزارة السياحة في لبنان.