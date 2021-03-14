بعد غياب 10 سنوات.. هند كامل تعود للشاشة فى دراما رمضان 2021

المستقلة/- منى شعلان/ تعود النجمة العراقية هند كامل إلى الشاشة الصغيرة بعد نحو عشر سنوات من الانقطاع، عبر مسلسل “أم بديلة” أول عمل فني يجمع بين صناع الدراما العراقية واللبنانية، ومن المقرر طرحه فى السباق الرمضاني المقبل عبر شاشة “MBC العراق”.

وتحدثت كامل عن طبيعة الشخصية التي أعادتها أخيراً إلى الدراما قائلة: “أمل هي صاحبة مبدأ تؤمن بأن اسم العائلة والحفاظ على كيانها هو الأمر الأكثر أهميةً في الحياة، وتعتبر أن “ابتعاد الزوج والأب عن البيت جعل منها صاحبة القرار الأول والأخير فهي القائدة الحقيقية لهذه العائلة”.

من جانبٍ آخر، لا توافق كامل على وصف شخصيتها بالشريرة، وتضيف “أمل هي امرأة قوية ولديها أهداف ثابتة، وتمتلك الكثير من الصبر والجلَد لتحقيق تلك الأهداف. في الوقت نفسه، هي زوجة وأم وامرأة مخلصة متفانية إلى حدّ القسوة في حماية أسرتها والدفاع عن قناعاتها، أما هدفها الأول فهو ولادة حفيد يحمل اسم العائلة ويضمن استمرارها”.

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وحول لحظات الضعف التي تمرّ بها شخصية أمل، تقول كامل: “سنرى أمل الضعيفة في بعض المشاهد، فعلى الرغم من كونها تؤمن بنُبل المبدأ والفروسية، غير أنها امرأة تحتاج إلى العطف والرومانسية والكلمة الطيبة”.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة الورقي التي تهتم بالعادات والتقاليد وتسعى إلى الحفاظ على اسم العائلة وثروتها، تقع المشكلة عندما يتزوج الإبن خالد من ابنة عمه زينة التي يتبين لاحقاً أنها غير قادرة على الإنجاب،وبعد تفكير ونقاشات، تقع الوالدة أمل على حّل يتمثل في الاستعانة بأم بديلة. وفي إطار البحث عن فتاة مناسبة للمهمة، يقع اختيار أمل على نيفين التي يعمل والدها سائقاً لدى العائلة، وسرعان ما تبدأ المؤامرات، فكيف ستواجه نيفين ومعها خالد الخطط التي تحاك ضدهما؟ وما هو موقف أمل وزينة وبقية أفراد العائلة من هذا الزواج؟.

“أم بديلة” من بطولة النجمة العراقية هند كامل بعد غياب طويل عن الشاشة الصغيرة و النجم العراقي عادل عباس بالإضافة للفنان العراقي المغترب الكسندر الوم و النجوم جمانة كريم و زهور علاء و تيسير احمد وزيد الملاك و مروى كرم ومن لبنان رنين مطر و جان دكاش و اسعد رشدان و ايلي متري وآخرون، ومن تأليف الكاتبة اللبنانية ندى عماد خليل ، وإخراج دافيد أوريان، وهو أول مسلسل درامي يجمع بين نجوم عراقيين ولبنانيين منذ سنوات طويلة.