بعد عودته لأوروغواي.. ميسي يدعو سواريز الاستعداد لكأس العالم

بعد عودته لأوروغواي.. ميسي يدعو سواريز الاستعداد لكأس العالم

المستقلة/- دعا الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان زميله السابق في نادي برشلونة لويس سواريز الاستعداد جيدا لكاس العالم ، بعد عودته الى بلاده.

وقال ميسي في رسالة إلى الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم فريق ناسيونال حاليا”مرحبًا أيها الدب، تعلم إنني أحبك كثيرًا وأتمنى لك التوفيق في خطواتك المقبلة”.

وأضاف: “أنا أعلم مدى أهمية أن تعود إلى بلدك مرة أخرى بعد فترة طويلة، وتلعب لصفوف فريقك السابق ناسيونال».

وأكمل الأرجنتيني: “سأتابع ناسيونال من أجلك، وعليك الاستعداد جيدًا لكأس العالم لم يتبق إلا القليل من الوقت”.

وعاد سواريز مرة أخرى إلى صفوف فريقه الأم ناسيونال الأوروغوياني، وذلك بعد أن رحل عن صفوف فريق أتليتكو مدريد الإسباني بنهاية الموسم المنصرم.