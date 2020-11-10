بعد عودة نشاطه الرياضي .. نادي التجارة يقيم اول بطولة للراحل احمد راضي

المستقلة /-اعلنت الهيئة الادارية لنادي التجارة الرياضي، اقامة بطولة المرحوم احمد راضي بكرة القدم بمشاركة 4 اندية لفرق الرديف هي الزوراء والجوية والتجارة والصناعات الكهربائية.

وقال رئيس الهيئة الادارية لنادي التجارة الرياضي محمد حنون، ان”اقامة هذه البطوية يأتي في اطار العودة الى النشاطات الرياضية واقامة بطولات تستقطب فرق فئة الرديف التي لم تحظى باهتمام اعلامي نتيجة عدم وجود بطولات لهذه الفئة”.

واضاف، انه”تم تشكيل لجنة عليا ولجنة فنية لمتابعة تفاصيل البطولة التي ستنطلق يوم ١١/٢٠ بالية الدوري من ثلاث مراحل والاشراف عليها فنيا واداريا مما يتيح لهذه الفرق تقديم عروض رياضية جيدة فضلا عن ابراز طاقات كروية جديدة يكون لها حضورا متميزا في الفرق والمنتخبات الوطنية”.

واشار الى، ان”نادي التجارة يسعى من خلال اعادة نشاطه الرياضي الى اعادة صورة بريق نادي التجارة عبر الاهتمام بفرق الفئات العمرية الشباب والناشئين والاشبال وتهيئة فريقي الرديف والاول الذي يشارك في دوري الدرجة الاولى”.

ولفت الى، ان”نادي التجارة شارك في بطولة القوة البدنية وبطولة الجودو في النجف وحصل على المرتبة الثالثة بفئة الشباب، فيما سيشارك في بطولة الكاش بالشطرنج لفئة المتقدمين وتم تهيئة فرق الملاكمة وبناء الاجسام والعاب القوى ويتم الان التهيئة لتشكيل فرق الطائرة والسلة بالتنسيق مع مستشاري النادي وهم من الكفاءات الوطنية العراقية”.

وأكد حنون، ان”زيارة السيد وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري الى النادي ولقائه بالفرق، كان نقطة تحول وانطلاق حقيقية للنادي من خلال دعم السيد الوزير للفرق الرياضية المباشر ومتابعتها وتقديم الدعم المادي والاداري بما يتيح لها تقديم مستويات جيدة بالبطولات الرياضية بمختلف الالعاب”.

واوضح، ان”وزير التجارة وجه بتقديم كل الدعم والاسناد الى الفرق والمدربين لجميع الفئات العمرية بما يتناسب مع اسم النادي المرتبط بوزارة التجارة، التي لابد ان يكون اسم نادي صورة جديدة متميزة من صور هذه الوزارة بالمشهد الرياضي”.