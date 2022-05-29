بعد عمله مع لمجرد وأحلام.. رضوان الديري يطرح “بشوية”

المستقلة/- طرح الفنان المغربي “رضوان الديري”، عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب” أغنيته الجديدة تحت عنوان “بشوية”، وهي من كلمات “سمير المجاري”، وتوزيع مكس وماستر رشيد محمد علي.

وجاءت عودة الملحن والمغني “رضوان الديري” للغناء بعد غياب، حيث كانت آخر أغنية طرحها بصوته في فيلم 15 يوم، كما كان آخر عمل قدمه من خلال مسلسل فتح الأندلس مع الفنان “نعمان لحلو”.

وسبق للفنان “رضوان الديري” الذي دخل المجال الفني منذ سنة 2008، أن تعامل مع كبار نجوم الأغنية المغربية والعربية، في مقدمتهم الديفا “سميرة سعيد”، العالمي “سعد لمجرد”، الإماراتية “أحلام”، الفنان الكويتي “نبيل شعيل”، النجمة الأردنية “ديانا كرزون”، وغيرهم من الأسماء التي حقق معها نجاحات كبيرة.