بعد عامين.. اتفاق سنجار دون خطوات عملية لتنفيذه

مقاتلو حزب العمال في سنجار

 

المستقلة/- سجاد شنكالي/..على الرغم من مرور عامين على توقيع اتفاق تطبيع سنجار (شنگال) بين أربيل وبغداد ، لم يتم اتخاذ أي خطوات عملية لتنفيذ الاتفاقية ز

وادعى نائب عن سنجار أن حزب العمال الكردي (حزب العمال الكردستاني) والجماعات المسلحة الأخرى يعرقلون تنفيذ الاتفاق.

وقال النائب محما خليل ، اليوم الاثنين “الاتفاق لم ينفذ ، ورغم أن الحكومة العراقية اتخذت قرارا بتنفيذ الاتفاق ، إلا أنها خلقت عقبات في طريق تطبيع أوضاع سنجار ، وهذا واضح. ان هناك خللا في تنفيذ الاتفاق “.

وبصدد الجهات التي تعرقل تنفيذ الاتفاق، قال محما خليل: «الجماعات المسلحة، ومن بينها بي كا كا ، تعرقل تنفيذ الاتفاق.

وبعد ذلك ، أصدرت حكومة إقليم كردستان بيانًا رحبت فيه بالاتفاق.

وتشمل الاتفاقية طرد الجماعات المسلحة من سنجار، وعلى الأخص إغلاق مقر حزب العمال الكردستاني وإخراج مقاتليه من المدينة ، وإعادة إعمار سنجار ، ثم تعيين شخصية مستقلة في منصب مفوض المنطقة، إسناد الصلاحيات الأمنية للشرطة المحلية ، ثم عودة النازحين.

ومع ذلك ، وعلى الرغم من مرور عامين على الاتفاق ، إلا أنه لم يتم تنفيذه بعد ، وفي الوقت الذي أعلنت فيه حكومة إقليم كردستان مرارًا استعدادها الكامل لتنفيذه ، لم تتخذ الحكومة العراقية أي خطوة في هذا الصدد.

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