بعد صفقة الاستحواذ.. زيادة عدد المتابعين للمحافظين البارزين في امريكا على تويتر

المستقلة /- زاد عدد المتابعين للمحافظين البارزين في الولايات المتحدة على موقع “تويتر”، بعد أن اشترى الملياردير إيلون ماسك هذا الموقع، ما أثبت أن النظام الأساسي فرض حظرا سريا على حسابات معينة.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قاد الطريق في التشكيك في الارتفاع الكبير في عدد المتابعين، بعد أن كسب 87296 متابعا جديدا بحلول يوم الثلاثاء و119022 متابعا آخر بحلول صباح الأربعاء، بعد أسابيع من متوسط ​​7000 فقط يوميا.

وكتب ترامب الإبن في تغريدة على “تويتر” بعد يوم من شراء ماسك للموقع: “على الرغم من أنني رائع وأستحق تماما 87000 متابع جديد يوميا، يبدو أن شخصا ما أزال القيود عن حسابي”.

While I’m awesome and totally deserving of 87,000 new followers a day it seems that someone took the shackles off my account. Wonder if they’re burning the evidence before new mgmt comes in? pic.twitter.com/9Mso48qyNP

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) April 26, 2022