بعد صراع مع المرض .. وفاة نائب رئيس الوزراء الاسبق سلام الزوبعي

المستقلة/- توفي، اليوم الاثنين، نائب رئيس الوزراء الأسبق سلام الزوبعي عن 63 عاماً بعد صراع مع المرض.

وكتب نجله مصطفى الزوبعي على موقع التواصل فيسبوك، “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل الى جوار ربه والدي الدكتور سلام الزوبعي”، موضحا أنه سيتم اعلان مجلس العزاء عند وصول جثمانه من دولة الهند”.

 

وشارك الزوبعي في العملية السياسية لاول انتخابات جرت في العراق عام 2005، عن جبهة التوافق “السنية” وشغل منصب نائب رئيس الوزراء لملف الامن والخدمات ووزير الدفاع وكالة عام 2006.

 

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