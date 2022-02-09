بعد شهرين على انفصالهما.. عودة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لزوجها

المستقلة /- كشف منظم الحفلات، يوسف دندش، عن عودة الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، لزوجها الفنان، حسام حبيب، بعد شهرين من إعلان انفصالهما عن بعضهما البعض.

وفي تصريحات لصحيفة “الوطن”، أكد يوسف دندش، الذي كان قد نظم حفل شيرين الغنائي الأخير بدولة الإمارات، أن “شيرين قد عادت لزوجها حسام حبيب”، موضحا أنه علم بذلك حينما أجرى اتصالا مؤخرا بشيرين وفوجئ برد حسام حبيب عليه، حيث وجه مباركته وتحيته لهما على تصالحهما، واصفهما بالصديقين العزيزين.

وكما شدد دندش على نفيه الأخبار بخصوص عمله حاليا مديرا لأعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، مشيرا إلى أن ما يربطهما هو صداقة واحترام متبادل، خاصة أنه يعتز بالتعاون معها كمنظم حفلات فقط.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد انفصلت رسميا عن زوجها حسام حبيب في بداية شهر ديسمبر الماضي بعد زيجة استمرت ما يقرب من 4 سنوات، مما أثار جدلا واسعا في الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

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