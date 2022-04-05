بعد شرائه أكبر نسبة في تويتر.. ماسك يضغط لإضافة زر طال انتظاره

المستقلة /- بعد ساعات قليلة من إعلان استحواذ إيلون ماسك، على حصة تبلغ 9.2 في المئة من تويتر، هي الأكبر في الشركة، سأل الملياردير الأميركي متابعيه على التطبيق، الذين يبلغون أكثر من 80 مليون شخص، إن كانوا يريدون إضافة زر جديد في التغريدات.

وأطلق مالك شركتي تسلا للسيارات الكهربائية وسبيس أكس الفضائية، استطلاعا على حسابه ليسأل رواد تطبيق التدوينات الصغيرة، إن كانوا يريدون إضافة زر “التحرير”، مما يمنح المستخدم حرية تعديل محتوى تغريدته أو إعادة تحريرها.

ويبدو أن ماسك، قصد أن يخطأ في تهجئة كلمة نعم حيث كتبها بالإنكليزية “yse” بدلا من yes، كما كتب لا “on” بدلا من “no”، لتوضيح وجهة نظره.