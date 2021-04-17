بعد سنوات من مقاطعة.. أول حاكم عربي يتواصل مع بشار الأسد

المستقلة /- بعث سلطان عمان هيثم بن طارق برقية إلى الرئيس السوري بشار الأسد هنأه فيها بعيد الجلاء الذي تحيي سوريا ذكراه الخامسة والسبعين يوم غد السبت.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان أعرب “عن صادق التهاني وأطيب التمنيات للأسد وتمنياته بموفور الصحة والسعادة داعياً المولى جل وعلا أن يحقق للشعب السوري الشقيق كافة تطلعاته نحو الاستقرار والتقدم والازدهار”.

يذكر أن سلطنة عمان هي أول دولة عربية وخليجية أعادت سفيرها إلى دمشق، وذلك في الرابع من أكتوبر الماضي، بعدما كانت خفضت تمثيلها في سوريا عام 2012 إثر الأزمة التي اندلعت في البلاد.

كما كانت أول زيارة لوزير الخارجية فيصل المقداد منذ تعيينه إلى دولة عربية، إلى سلطنة عمان الشهر الماضي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار السعودية

مقارنة بين أحدث وأشهر سيارات السعودية لكزس و مازدا

اخر الاخبار

شاهد قرد يخدع نمرا مفترسا حاول الانقضاض عليه

اخر الاخبار

لصيام دون تعب اليك هذه النصائح الهامة

اخر الاخبار

دولة توصي النساء بتأجيل الحمل بسبب كورونا

اخر الاخبار

نجمة باب الحارة بظهور صادم.. والجمهور يتهمها بخدش الحياء

اخر الاخبار

إسرائيل: سنفعل كل شيء لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

اخر الاخبار

بعد سنوات من مقاطعة.. أول حاكم عربي يتواصل مع بشار الأسد

اخر الاخبار

بعد سنوات من مقاطعة.. أول حاكم عربي يتواصل مع بشار الأسد

اخر الاخبار

قصف اسرائيلي على قطاع غزة

رياضية

اليوم.. برشلونة يواجه بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

اخر الاخبار

تعليق ناري من محمد رشاد على التصريحات الصادمة لطليقته مي حلمي

رياضية

نجم ميلان يرفض تقاضي راتبه

اخر الاخبار

فيديو.. قصي خولي يبهر جمهوره بهذا التصرف

ثقافة وفنون

فيديو.. رأى صادم للفنان إيمان البحر درويش في بعض الفنانين

رياضية

هاري كين يزيح محمد صلاح من صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

ثقافة وفنون

وفاة الممثلة هيلين ماكروري نجمة مسلسل Peaky Blinders

اخر الاخبار

فيديو.. ” تفاصيل صادمة”مي حلمي تتحدث عن طلاقها من محمد رشاد