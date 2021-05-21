بعد سنوات من سرقتها.. عودة 3 جداريات رومانية قديمة إلى بومبي

المستقلة/- منى شعلان/ تحتفل الحديقة الأثرية في بومبي بعودة ست لوحات جدارية رومانية تم استردادها بعد تحقيق أجرته وحدة حماية التراث الثقافي الإيطالية، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان.

تمت إزالة ثلاثة من اللوحات الجدارية في السبعينيات من جدران فيلا أريانا وفيلا سان ماركو في مدينة ستابيا القديمة، وتم تهريبها خارج البلاد، حيث اشتراها فى التسعينيات تجار تحف في بريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة.

ويعود تاريخ اللوحات الجدارية إلى القرن الأول بعد الميلاد وتتميز بمجموعة متنوعة من الزخارف، فاللوحة المأخوذة من فيلا أريانا تصور امرأة راقصة تحمل صينية، واللوحة الثانية من نفس الموقع لشخص يعزف على الفلوت تحت جناح مزين بالنباتات، أما القطعة من فيلا سان ماركو فتعرض وجه امرأة على خلفية داكنة مع إكليل من أوراق الغار.

في عام 2020 ، اكتشف علماء الآثار في سيفيتا جوليانا إسطبلًا به بقايا ثلاثة خيول وعربة احتفالية بأربع عجلات، بالإضافة إلى ضحيتين سليمتين من ثوران جبل. فيزوف.

تم الحفاظ على مدينة بومبي الرومانية القديمة بشكل مثالي تقريبًا عندما اندلع البركان المجاور في 79 م ، وسرعان ما نزل عشرين قدمًا من الرماد والحطام البركاني ، وظلت الأنقاض دون أي إزعاج لما يقرب من 2000 عام ، مما يوفر رؤى لا تقدر بثمن عن حياة وأزمنة سكانها. قال جابرييل زوشتريجل ، مدير الحديقة الأثرية في بومبي ، “كانت مدينة بومبي جزءًا من المناظر الطبيعية القديمة المكونة من طرق الاتصال والفيلات والمزارع والمقابر والمستوطنات الريفية” ، مشيرًا إلى “قيمتها الهائلة للتراث الأثري” في المنطقة.