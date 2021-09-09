بعد سبات طويل.. مجلس الخدمة يحدد معايير تعيين حملة الشهادات العليا

المستقلة/- حدد مجلس الخدمة الاتحادي، معايير تعيين حملة الشهادات العليا.

وذكر رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي في تصريح متلفز تابعته المستقلة اليوم الخميس، أن “وزارة التعليم العالي زودت المجلس بقاعدة بيانات الخريجين من حملة الشهادات العليا من العام 2003 لغاية 2020″.

واضاف أن ” هناك نحو 66 ألفاً من حملة الشهادات العليا”، مبينا انه “من معايير تعيين حملة الشهادات يكون حسب اقدمية التخرج كما ان المجلس جهز الاستمارة الخاصة بالتعيين التي تضم مجموعة من البيانات من بينها قدم التخرج”.