بعد ساعات قليلة.. القبض على متهم قتل شقيقه في ميسان

بعد ساعات قليلة.. القبض على متهم قتل شقيقه في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، إلقاء القبض على متهم قتل شقيقه بعد مرور 10 ساعات على ارتكاب الجريمة في حادثة وقعت خلال اليوميين الماضيين .

وقالت المديرية في بيان : ان قوةً من قسم شرطة البلدة وبالاشتراك مع مفارز ودوريات شرطة النجدة وبإشراف مدير القسم العميد محمد راضي لفته ، أعتقلت متهم أقدم على قتل شقيقه بواسطة بندقية صيد (كسرية) وذلك إثر مشاجرة بسبب خلافات عائلية وقعت ضمن آحد أحياء مركز مدينة العمارة .

وأشارت ، إلى أستمرار التحقيق مع المتهم في شعبة مكافحة إجرام البلدة لمعرفة تفاصيل أكثر عن الجريمة بعد أن تمت إحالته إليهم .