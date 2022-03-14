بعد خيانته لأصالة “طارق العريان” يكشف علاقته بفتاة تصغره ب34 عاما

المستقلة /-من خلال منشور غزل، أعلن المخرج طارق العريان ارتباطه رسمياً بعارضة الأزياء الأرمينية السورية نيكول سعفان، وذلك بعد مضي أكثر من عام على انفصاله عن المطربة أصالة. لأول مرة، بعد تداول الكثير من الشائعات حول ارتباطهما، وأنها سبب انفصاله عن زوجته السابقة.

وحرص العريان على تهنئة نيكول سعفان بعيد ميلادها الـ23، على حسابه الشخصي بـفيسبوك، وذلك من خلال نشر صورة لها تعود لعام 2020، وظهرت فيها نيكول خلال استمتاعها بإجازتها، وهي ترتدي فستان تايجر مكشوف وتنظر الى الأماكن الطبيعية، وكتب: “كل سنة وأنتِ طيبة.. أنت الحظ”.

وتفاعل المتابعون مع الصورة التي نشرها العريان وكلماته التي تكشف ان العلاقة رسمية بين الثنائي، وخاصة انه انتشر الكثير من الاخبار في وقت سابق حول وجود علاقة حب تربطهما حتى أثناء ارتباطه بأصالة، والتي كانت قد أشارت انها تعرضت للخيانة أثناء زواجها من طارق.

وظهرت نيكول في العديد من المناسبات الفنية والاحتفالات مع عدد من المخرجين والمنتجين كان منهم طارق العريان، وظهرت مؤخرًا، مع الفنان عمرو دياب بأغنية “يا بلدنا يا حلوة” التي كانت من إخراج العريان.

الجدير بالذكر ان طارق العريان يبلغ من العمر 56 عاماً أي أن فارق العمر بينهما 34 عاماً، وهذا احد الأسباب التي اثارت الجدل بين المتابعين والجمهور، حيث انتقده الكثير، خاصة بعد أن تم الكشف عن حقيقة سر طلاق أصالة وطارق العريان.