بعد خطوبتها.. فاطمة المؤمن تثير جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن ، عن خطوبتها مساء اليوم الجمعة من خلال صورة لها برفقة خطيبها، وذلك عبر حسابها على موقع “سناب شات”.

وظهرت فاطمة المؤمن وخاتم الخطوبة بيدها،وهي تقف بجانب خطيبها الذي أخفى وجهه أيضاً بيده كما فعلت هي ، وعلقت قائلة:” أن الأمر رسميًا”.

وأثارت الصورة جدلاً كبيراً بين متابعيها حيث لم يتم الكشف عن اسم العريس أو جنسيته وفيما إذا كان سعوديًا أو من أي دولة أخرى، كما لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بهذا الارتباط وفيما إذا كانت الفاشنيستا الكويتية تنوي إقامة حفل زفاف أم لا.

هذا وتصدرت المؤمن الفترة الماضية حديث السوشيال ميديا بعد تصريحاتها حول المال والثروة خلال برنامج سندريلا، وكشفت المؤمن حينها أنها تتلقى أجرا كبيرا بسبب الإعلانات وأن دخلها عالٍ جدًا يصل إلى 231 ألف دولار شهريًا.

وعن المال قالت المؤمن إنها تشعر بالملل بسبب ثرائها وأن كل شيء متوفر لها، وهو التعليق الذي عرضها لهجوم كبير من قبل الجمهور، لتخرج بعدها وتدافع عن نفسها مؤكدة أن من هاجمها لم يتابع الحلقة بشكل دقيق ليفهم حقيقة خروج التصريح بهذا الشكل.

وفي حديثها عن جنسية الشاب الذي ترغب بالارتباط به ردت المؤمن خلال الحلقة قائلة: ” لا أفكر بالجنسية ولكن فقط يجب أن يكون بيننا علاقة حب، إلا أني أفضل أن يكون سعودياً أو خليجياً” مُضيفة أنها تحب اللهجة السعودية.

وتعد فاطمة المؤمن من أشهر مدونات الموضة في العالم العربي شهرة وتألقا ويتابعها نحو مليوني متابع على حسابها بـ إنستغرام .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بعد خطوبتها.. فاطمة المؤمن تثير جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي

اخر الاخبار

زيارة الكاظمي للسعودية وستراتيجية الإنفتاح على المحيط العربي

اخبار العراق

زيدان يكشف عن مشروع لبناء “صرح متميز” على شاكلة “مسلة حمورابي”

اخبار العراق

شركات باكستانية تسعى للإستثمار في كربلاء

اخر الاخبار

بالصور.. عزاء طفلة الفنانة جومانا مراد

اخبار العراق

العراق على مفترق طرق

رياضية

تعرف على نتائج اليوم في الدوري العراقي

رياضية

تعرف على نتائج اليوم في الدوري العراقي

ثقافة وفنون

إصابة الممثلة الأردنية عبير عيسى بفيروس كورونا

رياضية

الشرطة يسحق السماوة في الدوري العراقي

اخر الاخبار

تامر حسني ينعي والد زوجته.. بهذه الكلمات

اخر الاخبار

“بعد مغادرتها المستشفى” فخرية خميس تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

رياضية

زاخو يصعق الحدود في الدوري العراقي

رياضية

القوة الجوية يهزم القاسم ويتشبث بصدارة الدوري العراقي

اخر الاخبار

العثور على مصممة الإنتاج الأمريكية إيفلين ساكاش مدفونة تحت القمامة

رياضية

برشلونة يستخدم ميسي لاستمالة هالاند

رياضية

ماذا حدث في فترة التوقف الدولي بكرة القدم؟