بعد خطوبتها.. فاطمة المؤمن تثير جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن ، عن خطوبتها مساء اليوم الجمعة من خلال صورة لها برفقة خطيبها، وذلك عبر حسابها على موقع “سناب شات”.

وظهرت فاطمة المؤمن وخاتم الخطوبة بيدها،وهي تقف بجانب خطيبها الذي أخفى وجهه أيضاً بيده كما فعلت هي ، وعلقت قائلة:” أن الأمر رسميًا”.

وأثارت الصورة جدلاً كبيراً بين متابعيها حيث لم يتم الكشف عن اسم العريس أو جنسيته وفيما إذا كان سعوديًا أو من أي دولة أخرى، كما لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بهذا الارتباط وفيما إذا كانت الفاشنيستا الكويتية تنوي إقامة حفل زفاف أم لا.

هذا وتصدرت المؤمن الفترة الماضية حديث السوشيال ميديا بعد تصريحاتها حول المال والثروة خلال برنامج سندريلا، وكشفت المؤمن حينها أنها تتلقى أجرا كبيرا بسبب الإعلانات وأن دخلها عالٍ جدًا يصل إلى 231 ألف دولار شهريًا.

وعن المال قالت المؤمن إنها تشعر بالملل بسبب ثرائها وأن كل شيء متوفر لها، وهو التعليق الذي عرضها لهجوم كبير من قبل الجمهور، لتخرج بعدها وتدافع عن نفسها مؤكدة أن من هاجمها لم يتابع الحلقة بشكل دقيق ليفهم حقيقة خروج التصريح بهذا الشكل.

وفي حديثها عن جنسية الشاب الذي ترغب بالارتباط به ردت المؤمن خلال الحلقة قائلة: ” لا أفكر بالجنسية ولكن فقط يجب أن يكون بيننا علاقة حب، إلا أني أفضل أن يكون سعودياً أو خليجياً” مُضيفة أنها تحب اللهجة السعودية.

وتعد فاطمة المؤمن من أشهر مدونات الموضة في العالم العربي شهرة وتألقا ويتابعها نحو مليوني متابع على حسابها بـ إنستغرام .