بعد خطاب الصدر..مرشحون في ميسان يعلنون انسحابهم من الانتخابات

بعد خطاب الصدر..مرشحون في ميسان يعلنون انسحابهم من الانتخابات

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلن نواب برلمانيون و مرشحون في ميسان انسحابهم من الترشيح للانتخابات المقبلة بعد خطاب الصدر الاخير الذي تضمن عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات المقبلة.

وفور نهاية المؤتمر اعلن عن انسحاب مرشحي التيار الصدري في ميسان والمحافظات الأخرى امتثالا لأمر زعيم التيار مؤكدين بأنهم تحت طاعة الصدر في السراء والضراء.

يذكر أن النائب محمود أديب الكعبي كان أول البرلمانيين المنسحبين تلاه المرشحين محمد الكعبي، و عمر عباس ،و محمد التميمي، فيما ولم تصدر بيانات رسمية عن النواب والمرشحين الاخرين.