بعد خسارته كأس السوبر.. كربلاء يستعد لمنافسات دوري كرة اليد

المستقلة / علي النصر الله / .. وعدت إدارة نادي كربلاء بان يظهر فريق النادي بكرة اليد بصورة جيدة في مباريات الدوري العراقي الذي سينطلق في ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢١.

وقال المكتب الإعلامي للنادي في تصريح لـ(المستقلة) أن الفريق سيلعب أمام فريق نادي النجف في الجولة الاولى من الدوري العراقي .

وكان فريق كربلاء قد خسر مباراة كأس السوبر العراقي 2021-2022 لصالح فريق نادي الجيش بنتيجة (24-30).

وأشار المكتب الإعلامي الى إن ” فريق نادي الجيش يمتلك مجموعة كبيرة من لاعبي المنتخب الوطني العراقي ، إضافة الى استعداده المبكر ، عكس فريق نادي كربلاء الذي أستعد بشكل متأخر لظروف خاصة بالنادي “.

وأضاف مع كل هذه الظروف أستطاع فريق كربلاء أن يجاري فريق نادي الجيش “.