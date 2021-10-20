بعد خسارته كأس السوبر.. كربلاء يستعد لمنافسات دوري كرة اليد
المستقلة / علي النصر الله / .. وعدت إدارة نادي كربلاء بان يظهر فريق النادي بكرة اليد بصورة جيدة في مباريات الدوري العراقي الذي سينطلق في ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢١.
وقال المكتب الإعلامي للنادي في تصريح لـ(المستقلة) أن الفريق سيلعب أمام فريق نادي النجف في الجولة الاولى من الدوري العراقي .
وكان فريق كربلاء قد خسر مباراة كأس السوبر العراقي 2021-2022 لصالح فريق نادي الجيش بنتيجة (24-30).
وأشار المكتب الإعلامي الى إن ” فريق نادي الجيش يمتلك مجموعة كبيرة من لاعبي المنتخب الوطني العراقي ، إضافة الى استعداده المبكر ، عكس فريق نادي كربلاء الذي أستعد بشكل متأخر لظروف خاصة بالنادي “.
وأضاف مع كل هذه الظروف أستطاع فريق كربلاء أن يجاري فريق نادي الجيش “.
التعليقات مغلقة.