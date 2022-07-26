بعد جولتها في أوروبا.. كزينة تطرح فيديو كليب Colse

المستقلة/- طرحت النجمة الأمريكية ذات الأصول المغربية كزينة عويطة، فيديو كليب أغنيتها الجديدة “كلوز” عبر الرسمية على موقع رفع الفيديوهات”اليوتيوب”، وكذلك على مختلف المنصات الإلكترونية والإذاعات الوطنية والعالمية.

الأغنية تم تنفيذها بأحد استوديوهات العاصمة الهولندية أمستردام، وتصويرها ببلجيكا وهي من إنتاج مؤسسة أمريكية.

وكانت “كزينة” قد أجلت طرح جديدها، بسبب جولتها الفنية التي قادتها نحو بلجيكا، هولندا والبرتغال، حيث أحيت مجموعة من الحفلات، كما حظيت باستقبال خاص من قبل الجالية العربية، وحظيت بتغطية إعلامية كبيرة من قبل قناة بروكسيل – عربي.

وتواصل “كزينة” استعداداتها لتنظيم النسخة الثانية من مهرجان “هابي ناس Happynass “،الذي احتضنت نسخته الأولى مدينة الدار البيضاء، وعرف مجموعة من الأسماء الفنية، حيث أكدت “كزينة” أن مهرجان Hapyynass الذي نظم بدعم من محلات Skazs ،تحت شعار “الحب والسلام”، يبقى الهدف منه هو تقديم رسالة إنسانية تحمل الحب والسلام، والتضامن الإنساني والتفكير الإيجابي.