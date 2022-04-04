بعد توقف لاكثر من 7 سنوات.. استئناف العمل بمجسر في ميسان

بعد توقف لاكثر من 7 سنوات.. استئناف العمل بمجسر في ميسان

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة المهندس المقيم لمشروع مجسر تقاطع البتيرة ،الاثنين، استئناف العمل بالمشروع مجددا منذ بداية الأسبوع

وقالت الدائرة في بيان تم استئناف العمل بالمشروع من جديد بانسيابية بعد توفر التخصيصات المالية المشروع، مبينة أن كلفة المشروع 39 مليار دينار عراقي وان تاريخ البدء بالمشروع : 2015 .

وأشار البيان الى ان الحكومة الاتحادية اوقفت العمل بسبب عدم وجود التخصيصات المالية ، منوها الى أن الهدف الاساسي من المشروع هو جعل نقاط التصادم تساوي صفر في تقاطع البتيرة .

واوضح ان المشروع تم تنفيذة بمواصفات هندسية جيدة بحيث قد تم استخدام ركائز نوع Board pile عدد 294 ركيزة بقطر 1.2 متر وعمق 30 متر وطول المجسر الرئيسي، 520 متر واللوب الواحد، 164 متر وعدد الاعمدة، 50 عمود للمجسر واللوبات .