بعد توقف لاكثر من 7 سنوات.. استئناف العمل بمجسر في ميسان

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة المهندس المقيم لمشروع  مجسر تقاطع البتيرة ،الاثنين، استئناف العمل بالمشروع مجددا منذ بداية الأسبوع

وقالت الدائرة في بيان تم استئناف العمل بالمشروع من جديد بانسيابية بعد توفر التخصيصات المالية المشروع، مبينة أن كلفة المشروع 39 مليار دينار عراقي وان تاريخ البدء بالمشروع : 2015 .

وأشار البيان الى ان الحكومة الاتحادية اوقفت العمل بسبب عدم وجود التخصيصات المالية ، منوها الى أن الهدف الاساسي من المشروع هو جعل نقاط التصادم تساوي صفر في تقاطع البتيرة .

واوضح ان المشروع تم تنفيذة بمواصفات هندسية جيدة بحيث قد تم استخدام ركائز نوع Board pile عدد 294 ركيزة بقطر 1.2 متر وعمق 30 متر وطول المجسر الرئيسي، 520 متر واللوب الواحد، 164 متر وعدد الاعمدة، 50 عمود للمجسر واللوبات .

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الاتحاد الأوروبي يمدد تجوال خدمات الاتصالات المجاني حتى عام 2032

اخر الاخبار

لبننة العراق في ظل الأزمة الحالية

اخبار فلسطين

التعاون الإسلامي تدين تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

اخبار العراق

الفارس يكشف عن استعداد جهات في الاطار التنسيقي للذهاب الى المعارضة

اخبار العراق

إعلام كردستان وصندوق الأمم المتحدة للسكان يوقعان مذكرة لدعم المرأة والشباب

اخر الاخبار

    ليالي رمضان

اخر الاخبار

واشنطن بوست : الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية تشديد العقوبات ضد روسيا

اخر الاخبار

واشنطن بوست : الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية تشديد العقوبات ضد روسيا

اخر الاخبار

الفنانة المصرية ليلى علوي تخرج عن صمتها

اخر الاخبار

خبير الاقتصادي : إمكانية إعادة ربط العملات الورقية بمعيار الذهب

اخر الاخبار

صحيفة الروسية : مصانع مجموعة فولكس فاغن في روسيا قد تستأنف العمل

اخر الاخبار

تقارير الأمريكية : نحو نصف حائزي العملات المشفرة اشتروها لأول مرة في العام 2021

اخر الاخبار

النجم الفرنسي كيليان مبابي لم يتخذ قراراً في شأن مستقبله

اخر الاخبار

6 مميزات جديدة حصل عليها تطبيق واتس آب

اخبار العراق

المحكمة الاتحادية ترد الدعوى المقامة بشأن رفع سعر الدولار

اخر الاخبار

نتائج أولية لانتخابات كوستاريكا.. تشافيز رئيسا

اخر الاخبار

أرسنال يحل ضيفًا ثقيًلا على نظيره كريستال بالاس