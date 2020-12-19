بعد توقفه لاكثر من عام ..الاسكان تستأنف العمل بمشروع ماء النهروان

بعد توقفه لاكثر من عام ..الاسكان تستأنف العمل بمشروع ماء النهروان

المستقلة / – استأنفت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة العمل بمشروع ماء النهروان في بغداد بعد توقفه لنحو عام كامل .

وافاد مدير المديرية العامة للماء المهندس نجم الحيالي في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة، بان العمل كان قد توقف بالمشروع بسبب ازمة جائحة كورونا والأزمة المالية الحالية حيث تسببتا بتوقف الكثير من المشاريع، مبينا ان المشروع البالغة طاقته الانتاجية اربعة الاف متر مكعب بالساعة، بلغت نسب انجازه 75 بالمئة، منوها بان مديريته تسعى لإنجاز جميع مشاريعها الاستثمارية بغية توفير خدمات الماء الصالح للشرب بعموم البلاد لاسيما بالمناطق النائية.

على صعيد ذي صلة اوضح ان المديرية حققت نسبة انجاز بلغت 70 بالمئة ضمن مشروع ماء الزهور المركزي في قضاء الحسينية ببغداد، مبينا ان المديرية استأنفت العمل به مؤخرا بعد توفير التخصيص المالي اللازم له، لافتا الى ان المشروع البالغة طاقته الانتاجية عشرة الاف متر مكعب بالساعة، سيوفر الماء الصالح للشرب ويقضي على شح المياه في قضاء الحسينية.