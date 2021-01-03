بعد توقفها..الرحلات تعود الى مطار عدن الدولي باليمن

بعد توقفها..الرحلات تعود الى مطار عدن الدولي باليمن

المستقلة/-أحمد عبدالله/بدأ مطار مدينة عدن جنوبي اليمن اليوم الأحد فى عودة الرحلات الجوية عقب توقفها منذ الأربعاء الماضي نتيجة استهدافه بقصف صاروخي تزامن مع وصول الحكومة الجديدة إلى المدينة.

وقد بدأ العمل في المطار بعد إعادة تأهيله من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك بمشاركة محافظ عدن أحمد حامد لملس وكل من وزير الداخلية إبراهيم حيدان ووزير النقل عبد السلام صالح حميد ووزير التخطيط والتعاون الدولي واعد عبدالله باذيب وقائد قوات التحالف العربي بعدن نائف العتيبي، وغيرهم من المسؤولين.

وحرص الحضور على وضع إكليلا من الزهور في موقع الحادث وقراءة سورة الفاتحة على أرواح الضحايا وإطلاق حمام السلام في أرجاء المطار إيذانا باستئناف النشاط الملاحي في المطار.

وقال محافظ عدن في تصريحات صحفية وبعد مراسيم التدشين: “نحيي صمود موظفي المطار الأسطوري ونرفع لهم القبعات احتراما وتقديرا لجهودهم، ونجدد التأكيد على أن عدن أبية على الإرهاب، عدن تنشد السلام، ونوجه رسالة للمجتمع الدولي وندعوه للتحقيق في هذه الجريمة”.

وأعرب المحافظ عن الشكر والتقدير “لكل من وقف معنا وساندنا، وفي مقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الذين نشكرهم شكر الشقيق لشقيقه الأكبر”.