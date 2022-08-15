بعد توثيق حالات ابتزاز.. العمل تحذر ذوي الاحتياجات من التعامل مع المعقبين

المستقلة/- حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين، ذوي الاحتياجات الخاصة من التعامل مع المعقبين وذوي النفوس الضعيفة، وذلك بعد توثيق حالات ابتزاز وأخذ أموال بحجة شمولهم بامتيازات ورواتب شهرية.

وقـال رئيس هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة التابعة لـلـوزارة أحمد هـادي في تصريح تابعته المستقلة، إن “الهيئة أصدرت توجيهاتها بشأن استمارة إصدار بطاقة الماستر كارد بأن توزع مجاناً للمستفيدين المشمولين بالإصدار، بعد أن سجلت الهيئة عشرات الـحـالات للابتزاز والاستغلال من قبل المعقبين وذوي النفوس الضعيفة لــذوي الإعـاقـة في عمليات إصـدار البطاقة والمعاملات الأخرى، وستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

وأضــاف أن “الهيئة ملتزمة بتنفيذ المواد القانونية التي نص عليها القانون رقم 38 لسنة 2013 ومستمرة بإنجاز إصدار اسـتـمـارات بطاقة الماستر كــارد التي تخص المواطنين الذين أكملوا الفحص الطبي ولديهم قرارات طبية وحسب الأسبقية على شكل وجبات تباعاً لتفادي الازدحـام و إعطاء فرصه لغرض التدقيق لتلافي الأخطاء أثناء الإصدار”.

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