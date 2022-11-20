بعد تفعيل حسابه.. ترامب يكتسب أكثر من 1.6 مليون مشترك في 40 دقيقة

المستقلة/- تمكن حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على موقع تويتر، بعد فترة وجيزة من إعادة تفعيله، من اكتساب أكثر من 1.6 مليون مشترك، بإضافة 1.3 مليون في غضون 40 دقيقة.

لدى تجميد الحساب بشكل دائم في 8 يناير 2021، كان لصفحة@realDonaldTrump ما يقرب من 90 مليون متابع.

لم يكتب ترامب نفسه أي شيء حتى الآن، لكن الصفحة أصبحت مرئية مع جميع المنشورات السابقة ، وأتيحت الفرصة للمستخدمين للاشتراك وترك التعليقات والإعجابات.

في أوائل عام 2021 ، منعت إدارة تويتر، دونالد ترامب من استخدام حسابه على هذا الموقع للتواصل الاجتماعي. وجاء ذلك بعد وقت قصير من محاولة أنصار ترامب، الذي كان في ذلك الوقت يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة، منع الكونغرس الأمريكي من المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وبررت إدارة تويتر في ذلك الوقت قرار حظر حساب ترامب، بأن تغريداته تسببت على الأغلب بتحريض بعض المواطنين على الشغب.

ويشار إلى أنه تم تشكيل صفحة ترامب على تويتر، في مارس 2009 ، وهي لا تزال تحتفظ بجميع منشوراته، ويعود تاريخ تغريدته الأخيرة إلى 8 يناير عام 2021.

تم اتخاذ قرار إعادة تفعيل حساب ترامب في تويتر، من قبل إيلون ماسك مالك هذه الشبكة الاجتماعية، بعد أن صوّت لصالحه ما يقرب من 52٪ من 15 مليون مشارك في الاستطلاع الذي نظمه ماسك حول ذلك.

وعادت الصفحة للعمل بعد أن كتب ماسك تغريدة جاء فيها: “لقد صوّت الناس، وتم تفعيل حساب ترامب”.

في يوم الجمعة الماضي، استطلع ماسك آراء مستخدمي تويتر ، حول ما إذا كان عليه إلغاء حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق على هذه الشبكة الاجتماعية.

وصوت لصالح ذلك 51.8٪ من المشاركين وضده 48.2٪.

من جانبه، ألمح ترامب نفسه يوم السبت أنه لن يعود إلى الشبكة الاجتماعية ، بغض النظر عن النتائج.

 

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