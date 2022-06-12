بعد تطويره وتأهيله..إعادة افتتاح شارع السيدة زينب (ع ) في كربلاء

بعد تطويره وتأهيله..إعادة افتتاح شارع السيدة زينب (ع ) في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. افتتح الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، ومحافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، شارع السيدة زينب عليها السلام في مركز المحافظة ، بعد عملية تطويره وتأهيله .

وقال الغزي على هامش الافتتاح إن “الحكومة المركزية تولي اهتماما استثنائيا بمحافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، لمكانتهما الدينيتين والتاريخيتين ، واحتضانهما لملايين الزائرين من شتى أنحاء العالم بصورة مستمرة “.

وأشاد بالتطور العمراني الذي تشهده محافظة كربلاء ، عبر تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية وتأهيل الطرق فيها “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الاحد ، عقب الافتتاح مساء أمس السبت ، أنجزنا المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع السيدة زينب الكبرى عليها السلام “،

وأكد إن ” المرحلة الثالثة مستمر العمل بها والتي سيتم انجازها بوقت قياسي كما في المرحلتين الاولى والثانية “.