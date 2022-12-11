ملف المغيبين.. الجميلي ينتقد الحلبوسي ويطالب بنصب سرداق عزاء في الانبار

المستقلة /- وجه القيادي البارز في تحالف الانبار سلمان الجميلي، الاحد، انتقادا لاذعا لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن تصريحاته حول “المغيبين”، مطالبا اياه بنصب سرادق خاصة بالعزاء.

وقال الجميلي في تغريدة على “تويتر” وتابعته المستقلة، انه “كان الاجدر أن تُنصب سرادق العزاء في الانبار بعد ان كشفَ رئيس البرلمان ان المغيبين باتوا مغدورين لينهي بارقة الامل في عودتهم ،حتى وان كانت وهم يتشبث به ذويهم ، لا أن تقام حفلات طرب وغناء مع تجدد مواجعهم”.

كان الاجدر أن تُنصب سرادق العزاء في الانبار بعد ان كشفَ رئيس البرلمان ان المغيبين باتوا مغدورين لينهي بارقة الامل في عودتهم ،حتى وان كانت وهم يتشبث به ذويهم ، لا أن تقام حفلات طرب وغناء مع تجدد مواجعهم.

اذا غابت عنكم القيم الاخلاقية والعشائرية فأحترموا مشاعر الثكالى والايتام. — د. سلمان الجميلي (@jumaili_salman) December 10, 2022

‏وأضاف الجميلي، انه “اذا غابت عنكم القيم الاخلاقية والعشائرية فأحترموا مشاعر الثكالى والايتام”.

واعتبر حراك الانبار الشعبي احد مكونات تحالف الانبار الموحد في وقت سابق، اثارة ملف المغيبين من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي محاولة للتخلص من الخناق السياسي وعزله من رئاسة البرلمان.