بعد تصدر فعله الفاضح الترند “سيف نبيل” يوجه رسالة صادمة

المستقلة /- عبر خاصية “الستوري”، على صفحته في موقع “إنستغرام”، ردّ الفنان العراقي سيف نبيل، على المعلومات والمزاعم التي انتشرت على مواقع الأخبار والصفحات الفنية، حول اعتقاله من قبل السلطات الأمنية في الإمارات، بسبب ضرب حبيبته والتسبب بكدمات جعلتها تزور المستشفى.

ونشر نبيل سيف مجموعة صور وفيديوهات جديدة له من دبي، وتكشف كواليس تحضيراته لحفل غنائي في الأردن، حمس فيها الجمهور الأردني ومحبيه، وصور تكشف قيامه بنشاطات اجتماعية أخرى، وفي مقطع آخر ظهر مع الإعلامي اللبناني طوني بارود في دبي مول.

يذكر انه تم انتشار أخبار تزعم القبض على سيف نبيل في الإمارات، بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية، ما دفعها لتقديم شكوى بحقه، وتم منعه الخروج من الإمارات حتى انتهاء القضية، كما اكد الاعلامي اللبناني ايلي هذه الواقعة عبر مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل.

يحظى سيف نبيل بقاعدة جماهيرية كبيرة في جميع انحاء الوطن العربي ، وتحقق أغانيه شهره واسعة، حيث تجاوزت أغنيته “عشك موت” حاجز الـ ‏‏300 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وأغنيته ”علاي أنت” تخطت حاجز الـ 200 مليون مشاهدة.