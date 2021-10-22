بعد تصدر خبر اختفاءها الترند.. هذه اخر أخبار الطفلة السعودية نوف القحطاني

المستقلة /- بعد أن تصدر إختفاء الطفلة السعودية ​نوف القحطاني​ البالغة من العمر 11 سنة، في ظروف غامضة مواقع التواصل وتصدر هاشتاغ “المفقودة نوف القحطاني” الترند، أعلن شاب صديق للعائلة عبر فيديو نشره بحسابه الخاص انه تم العثور على نوف، وشكر المتابعين على تفاعلهم وحسهم الإنساني.

وعلق الشاب على الفيديو: “اللهم لك الحمد والشكر”، وتفاعل المتابعون ورواد مواقع التواصل مع خبر العثور على الطفلة نوف وتمنوا لها السلامة.

يذكر ان نوف قد خرجت من منزلها في حي الموسى بالرياض، بعدما ارتدت عباءتها، من أجل رمي النفايات، لكنها لم تعد الى البيت، وتم مناشدة كل من رآها أو لديه أي معلومات عنها، أن يتواصل مع عائلتها.

وقبل العثور عليها، كانت قد أعلنت العائلة انها لم تجد أثراً للطفلة، كما انه لم يتم اخبار والدها باختفائها، خوفاً عليه وعلى صحته، لأنه كبير في السن.

 

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