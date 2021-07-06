بعد تصدره التريند.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل “أمر إخلاء 2”

المستقلة/- منى شعلان/ يعتبر المسلسل الكويتي” أمر إخلاء” واحدا من أكثر المسلسلات متابعة في الوطن العربي فمنذ عرض الجزء الثاني وهو يتصدر الترند حتى وصل إلى الحلقة رقم 16 التي عرضت اليوم، وتصدرت محركات البحث على “جوجل”.

وتدور قصة مسلسل أمر إخلاء حول تعرض عائلة لكارثة كبيرة ويتناول المسلسل الأمر في إطار كوميدي من خلال رجل أعمال يمتلك شركة كبيرة ويتهم بالسرقة ويتم الحجز على أمواله فينتقل هو وعائلته لمنزل شقيق زوجته ولكن لفترة قصيرة لعدم تقبلها بقاء العائلة معهم وعن طريق الصدفة يكتشف الأب أن لديه منزل قديم كان قد أعطاه كصدقة لسائق في شركته من البدو الفقراء، فيبدأ التفكير في استعادته مرة أخرى للإقامة فيه ولكنه يتعاطف مع وضع أسرة السائق الفقيرة ويذهب لعيش معهم في نفس المنزل ويتشابك مصير العائلتين.

وتصل عدد حلقات الجزء الثاني إلى 20 حلقة ويتم عرضها على منصة شاهد من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع، مسلسل أمر إخلاء عرض الجزء الأول منه في عام 2020 وحقق نجاحاً كبيراً، ويشارك في الجزء الثاني مجموعة كبيرة من النجوم وهم عبد الله التركماني، فوز الشطي، يوسف البلوشي، في الشرقاوي، غادة الزدجالي، ناصر الدوسري، صمود المؤمن، رونق، ضاري عبد الرضا، عبد العزيز مندني، رهف محمد، ضاري الرشدان، أريج العطار، منصور البلوشي، مشاري الفريح، سلطان المدريدي، ميس قمر، محمد حيدر، مي حسني، ومن إخراج عبد الرحمن السلمان ومريم العباد وسيف الدين العيساوي ومحمد السعد وسارة الموسوي ومن تأليف مريم الهاجري.

في الجزء الأول دارت الأحداث حول تعرض العائلة لكارثة كبيرة، بخسارة الأب رب العائلة ممتلكاته، لتنحدر العائلة وتنقلب حياتهم رأسًا على عقب في مكانتهم الجديدة، وعليهم التعامل مع الوضع الجديد، وتغير حالهم من حال إلى حال وبعد أن كانوا يعيشون في مستوى معيشة معين ولا يتعبون أخذوا يتعبون ويعانون من الحياة التي يعيشونها.