بعد تشكليها فرق تحري ..بيئة ميسان تحدد اسباب الدخان في المحافظة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..كشفت مديرية بيئة ميسان الجمعة عن تشكليها فريقا متخصصا للبحث عن اسباب الدخان الذي يسود جوء المحافظة.

وقال اعلام المديرية لـ(المستقلة) شكلت مديرية بيئة ميسان فريقا بيئيا لمتابعة الشكوى المقدمة لدائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية من اهالي عدد من مناطق قضاء العمارة والاقضية والنواحي التي تأثرت بتلوث الهواء بسبب الادخنة المتصاعدة والواصلة لمناطق سكناهم.

واشار الى ان الفريق باشر عمله بأشراف مدير الدائرة د. باسم محمد حبين، وموظفين من شعبتي (البيئة الحضرية والاهوار) حيث اجرى الفريق زيارة ميدانية لمنطقة كصيبة وعلى جانبيها الايمن والايسر طريق (عمارة/البصرة) والتي تضم عدد من معامل الطابوق المتفرقة جنوب شرق المحافظة .

وأكد ان الفريق البيئي لاحظ تصاعد لدخان من مداخن (بوجات) لتلك المعامل وباتجاه المناطق التي وردت منها شكوى الاهالي نتيجة لهبوب الرياح جنوبية شرقية محملة بهذه الادخنة.

الى ذلك توجه الفريق البيئي إلى هور الحويزة بركة ام النعاج التابعة لناحية بني هاشم في قضاء الكحلاء للتحري اكثر عن مصادر تلك الادخنة وتلوث الحاصل في هواء المحافظة، مبينا بانه لاحظ وجود حرائق متفرقة داخل المكون نتيجة لجفافه بالكامل واحتراق القصب والبردي، وتبين للفريق تاثيراته ايضا على مناطق شكوى الاهالي فضلا عن تأثيراته على قضائي الكحلاء وقلعة صالح والنواحي التابعة لهما نتيجة لهبوب الرياح جنوبية شرقية وهي السائدة في اشهر تشرين الاول والثاني.

ولفت الى ان الفريق وثق ذلك واعد تقريرا مفصلا حوله لمفاتحة دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية / مكتب المدير العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة والمناسبة بخصوص هذا الموضوع.