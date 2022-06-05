بعد تسرب الاسئلة.. لجنة الامن تعتزم تشريع قانون جرائم المعلوماتية
المستقلة/- أثار تسريب الأسئلة الامتحانية الغبار المتراكم على قانون مكافحة جرائم المعلوماتية المعطل في أدراج مجلس النواب بسبب اعتراضات وتحفظات مفادها أنه قد يتحول لأداة لقمع الحريات العامة على شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن أغراضاً أخرى باتت أكثر إلحاحاً لإعادة القانون للنقاش مجدداً، أولها ظاهرة تسريب الأسئلة الامتحانية كما حدث مؤخراً، وفي هذا السياق يحذر الخبراء والنشطاء المدنيون من مغبة تسلط الأحزاب والكتل الكبيرة في عملية صياغة القانون وتفصيله وفق مقاساتها وتوجيهه على السكة التي تريدها.
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