بعد تسجيل حصيلة قياسية .. توجيه حكومي صارم للمواطنين في الأردن

المستقلة /- سجلت المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية اعلى حصيلة منذ بدء جائحة كورونا، وقد تجاوزت الـ 8 آلاف إصابة، كما شهدت النسب الإيجابية ارتفاعاً مقارنة مع الأيام الماضية حيث سجلت قرابة (15.36%).

ويأتي هذا الارتفاع في ظل موجة جديدة من الفيروس، حيث فرضت الحكومة عدد من الإجراءات التقييدية للحد منه فيروس كورونا كبح جماحه.

الى ذلك، دعت وزارة الصحة المواطنين الى ضرورة الالتزام بسبل الوقاية والحماية من الفيروس عن طريق ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

كما اعادت الوزارة تذكير المواطنين بعدم إقامة التجمعات المخالفة لأوامر الدفاع والتي تحتوي على اكثر من 20 شخصاً، بالإضافة الى متابعة الحملات التوعوية التي تطلقها مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم.

والجدير بالذكر انه سُجلت في الأردن، الخميس، 63 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 8300 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 457151.