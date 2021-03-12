بعد تسجيل حصيلة قياسية .. توجيه حكومي صارم للمواطنين في الأردن

المستقلة /- سجلت المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية اعلى حصيلة منذ بدء جائحة كورونا، وقد تجاوزت الـ 8 آلاف إصابة، كما شهدت النسب الإيجابية ارتفاعاً مقارنة مع الأيام الماضية حيث سجلت قرابة (15.36%).

ويأتي هذا الارتفاع في ظل موجة جديدة من الفيروس، حيث فرضت الحكومة عدد من الإجراءات التقييدية للحد منه فيروس كورونا كبح جماحه.

الى ذلك، دعت وزارة الصحة المواطنين الى ضرورة الالتزام بسبل الوقاية والحماية من الفيروس عن طريق ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

كما اعادت الوزارة تذكير المواطنين بعدم إقامة التجمعات المخالفة لأوامر الدفاع والتي تحتوي على اكثر من 20 شخصاً، بالإضافة الى متابعة الحملات التوعوية التي تطلقها مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم.

والجدير بالذكر انه سُجلت في الأردن، الخميس، 63 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 8300 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 457151.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بعد تسجيل حصيلة قياسية .. توجيه حكومي صارم للمواطنين في الأردن

رياضية

كومان يطلب من برشلونة ضم هذا اللاعب

اخبار العراق

اكتشاف حقل جديد للنفط والغاز في الأنبار

اخر الاخبار

العثور على جثة مجهولة في ديالى

رياضية

يوفنتوس يتخذ قراره بخصوص استمرار رونالدو

رياضية

راموس يفتح أبواب ريال مدريد أمام ميسي

اخبار مصر

الدوري المصري مهدد بالإلغاء

اخبار مصر

الدوري المصري مهدد بالإلغاء

اخبار العراق

هيئة مؤقتة تتولى إدارة نادي الطلبة

اخبار العراق

الدوري العراقي.. ترتيب الفرق والهدافين بعد الجولة 23

اخر الاخبار

البيتكوين ترتفع فوق 57 دولار

اخر الاخبار

لتكون أكبر مصدر الهيدروجين..السعودية توقع اتفاقية تعاون مع ألمانيا

اخبار مصر

صندوق سيادي لتمويل المشروعات المشتركة بين مصر والسودان

اخر الاخبار

الرئيس الأمريكي يوقع على حزمة تحفيزية للاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار الذهب في ختام تعاملات الخميس

رياضية

الدوري الأوروبي.. التعادل يحسم قمة يونايتد وميلان

اخبار مصر

السيسي يبحث مع رئيس الكونغو مستجدات ملف سد النهضة