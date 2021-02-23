بعد تراجعها بنحو 20%خلال يومين.. هل تهبط البيتكوين إلى 30 ألف دولار؟

المستقلة/-هبطت عملة البيتكوين دون مستويات الـ 50 ألف دولار في أقل من 24 ساعة، بعد تخطيها مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها.

ودخلت بتكوين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية قي موجة ارتفاعات جنونية لتخترق مستويات الـ50 ألف دولار وتقترب بشدة من كسر مستويات الـ 60 ألفا.

إلا أنه ومع بداية تداولات الأمس اجتاحت سوق العملات بقيادة بتكوين موجة عنيفة من التراجعات نزلت يتكوين على إثرها قرب مستويات الـ 52 ألف دولار.

وفقدت بتكوين أمس من قيمتها السوقية ما يقرب من 100 مليار دولار، نزولا من مستويات 1.075 تريليون دولار إلى مستويات 974 مليار دولار.

ومع بدء تداولات اليوم الثلاثاء، وحتى الآن خسرت بتكوين حوالي 12% نزولا إلى مستويات 49.7 ألف دولار بعدما نزلت في وقت سابق إلى مستويات 48.9 ألف دولار.

وانخفضت القيمة السوقية لبتكوين إلى حوالي 926 مليار دولار، أي أن خسائر بتكوين اليوم فقط بلغت حوالي 50 مليار دولار، لترتفع في يومين إلى 150 مليار دولار.

ومن ذروة ارتفاعات أول أمس وحتى ذروة هبوط اليوم تكون بتكوين قد خسرت أكثر من 20% من قيمتها خلال أقل من 48 ساعة.

حيث بلغت ذروة ارتفاعات بتكوين أعلى مستوى 58 ألف دولار يوم 21 فبراير الجاري، بينما بلغت ذروة التراجعات اليوم عند مستويات قرب مستويات لـ 48 ألف دولار.

يقول لويس كيوندي، مؤسس أراجون، وهي منصة للمنظمات اللامركزية أعجز عن توقع حجم التراجع الذي قد يقع، أو متى يقع.

ولكن من عادة بتكوين أن تصحح بهبوط 80% من أعلى رقم قياسي، لو وقع هبوط 80% بالفعل، ستعود العملة الرقمية لمستوى 30 ألف دولار.

وأضاف لويس كيوندي أتوقع بأن الطلب هناك سيكون كافيًا لرفع بتكوين إلى 50 ألف دولار.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن عملة بتكوين “غير ذات جدوى أو منفعة على الإطلاق وحذرت منها”.

وأضافت يلين بأن بتكوين غير فعالة في إتمام المعاملات بين الأفراد، وتابعت بتكوين أصل مضاربة، وأعتقد بأن الناس يعون مدى تقلبها.

أخشى بأنها قد تكون سبب لخسائر جسيمة قد يعاني منها المستثمرون، وأضافت أنها ترى احتمالية لعملة رقمية تابعة للبنك المركزي، الاحتياطي الفيدرالي، خلال السنوات المقبلة.

واستطردت قائلة إن هذا سيساعد في “عاملات أسرع، وأكثر أمنًا، والتي أرى بأنها أهداف هامة.

وأضافت لا أعتقد أن بتكوين سوف تستخدم كوسيلة في إتمام المعاملات، وبهذا الصدد أخشى بأنها تستخدم في إتمام المعاملات غير القانونية.