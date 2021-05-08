بعد تدهور حالتها.. الفريق الطبي للإعلامية المصرية إيمان الحصري يناشد بعلاجها فى الخارج

المستقلة/- منى شعلان/ تدهورت الحالة الصحية للإعلامية المصرية إيمان الحصري، عقب إجراء الأطباء عملية جراحية فجر اليوم، لم يكتب لها الشفاء المأمول، الذي كان الرهان عليه طوال الأيام الماضية.

وكشفت المصادر، أن حالتها تستدعي ضرورة السفر للعلاج في الخارج بأسرع وقت خشية استمرار تدهور حالتها، خاصة أنَّها تعاني من مشاكل صحية كثيرة.

وكانت الإعلامية إيمان الحصري قد أجرت عملية جراحية دقيقه بداية الشهر الجاري، إلا أنَّها باءت بعدم النجاح ، الأمر الذي استدعى خضوعها لعمليات جراحية أخرى لمحاولة وقف المضاعفات الخطيرة التي ترتب عليها عدم نجاح العملية الأولى.

وكتبت الصفحة الرسمية الخاصة بها: “نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل إلى الإعلامية القديرة إيمان الحصري، حيث إنها أجرت عملية جراحية منذ أسبوعين الأمر الذي ترتب عليه حدوث مضاعفات نتج عنها ضرورة المكوث في المستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى، في محاولة طبية مضنية لتلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولى”.