بعد تحولها إلى رجل.. الكندية إلين بيج: أشعر بالخوف من السخرية والعنف

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت الممثلة الكندية إلين بيج 33 عامًا، تفاصيل تحولها جنسيًا بشكل كامل إلى رجل ، بعد ما أطلقت على نفسها اسم إليوت، ونشرت بيانًا تفصيليا عبر حسابها بموقع تويتر قائلة:”أهلا يا أصدقائي، أود أن أشارككم أنني تحولت من هي إلى هو.. لقد ألهمني الكثيرون في مجتمع العابرين جنسيًا، شكرًا لكم على شجاعتك”.

وأضاف: “أريد أن أشارككم أنني تحولت جنسيًا وأصبح واسمي إليوت، فأنا محظوظ لأنني أكتب هذا وأنني وصلت إلى هذا المكان في حياتي، اشعر بامتنان كبير للأشخاص الرائعين الذين دعموني طوال هذه الرحلة، لا يمكنني أن أصف عن مدى روعة الشعور بأن أحب أخيرًا ما أكون عليه”.

وتابع : “الحقيقة هي أنه على الرغم من شعوري بسعادة عميقة في الوقت الحالي ومعرفة مقدار الامتياز الذي أحمله، إلا أنني أشعر بالخوف أيضًا من الغزو والكراهية والسخرية والعنف”، مضيفًا: “لأكون واضحًا، لا أحاول إخماد لحظة سعيدة وأحتفل بها، لكني أريد أن أتناول الصورة الكاملة، التمييز ضد المتحولين متفشٍ وقاسٍ، وينتج عنه عواقب وخيمة، لكن سأفعل كل ما بوسعي لتغيير هذا العالم للأفضل”.

يذكر أن أبرز أعمال إلين هي عام 2012 الممثل ليوناردو دي كابريو في فيلم Inception وفي فيلم “To Rome with Love” للمخرج ودي آلن، كما شاركت في فيلم “Days of Future Past” من سلسلة “X-Men”.